Saloane reabilitate la Infecţioase Pacientii cu boli pulmonare netuberculoase internati la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș“ din Craiova vor beneficia de saloane reabilitate, cu climatizare, frigidere si televizoare, grupuri sanitare modernizate si instalatie de oxigen pentru fiecare pat. In prezenta primarului Mihail Genoiu si a altor reprezentanti ai administratiei locale, managerul institutiei a prezentat rezultatele unui proces de igienizare si recompartimentare a spatiilor care a fost finantat de municipalitate cu 608.000 lei. Sase saloane moderne la Pneumoftiziologie O parte a investitiei,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali pazesc panourile electorale din Craiova. Ca si in 2016, la alegerile parlamentare, si acum, in plina campanie electorala pentru alegerile prezidentiale din data de 10 noiembrie, craiovenii au sesizat aceeasi situatie: panourile electorale sunt pazite cu sfintenie, 24 de ore din 24,…

- Tramvaiele destinate Craiovei au fost scoase din nou la licitatie, ofertele urmand sa fie primite pana la inceputul lunii decembrie. Procedura este derulata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), cu fonduri europene. Dupa esecul de la prima licitatie , MDRAP a schimbat…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, participa la deschiderea a trei saloane din cinci, cat va avea in total aceasta secție. Celelalte doua boxe, care sunt destinate marilor arși, vor fi deschise pana la finalul acestei luni, conform managerului Spitalului Județean Timișoara, doctorul Marius…

- Primarul municipiul Craiova, Mihail Genoiu, a anuntat, miercuri dupa-amiaza, ca gazonul de pe stadionul “Ion Oblemenco” va fi inlocui cu unul hibrid, precizand ca aceasta varianta este solicitata de jucatori, iar Primaria va cofinanta aceasta investitie.

- Primarul municipiul Craiova, Mihail Genoiu, a anuntat, miercuri dupa-amiaza, ca gazonul de pe stadionul “Ion Oblemenco” va fi inlocui cu unul hibrid, precizand ca aceasta varianta este solicitata de jucatori, iar Primaria va cofinanta aceasta investitie, potrivit news.ro.Mihail Genoiu a transmis,…

- Toate unitatile sanitare din tara sunt obligate sa afiseze, vizibil, in maximum 30 de zile, categoria de acreditare sau daca sunt in curs de evaluare, de catre Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS). La Iasi, o singura institutie medicala de stat este deja acreditata, restul…

- Un numar de cinci cazuri de Hepatita acuta de tip A au fost constatate in comuna timiseana Bucovat, in Intervalul 24 august – 4 septembrie. Este vorba despre doi adulti si trei copii, membri ai unei comunitati de rromi, ei fiind internati la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr…

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș“ din Craiova este o unitate sanitara de referinta pentru pacientii din intreaga Oltenie. Anul trecut, aici au fost tratati 12.500 de pacienti in spitalizare continua si 10.500 in spitalizare de zi. Imbunatatirea conditiilor in care…