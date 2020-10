Stiri pe aceeasi tema

- Sectia Chirurgie Generala a Spitalului Judetean de Urgenta din Ramnicu Valcea s-a inchis pentru doua saptamani din cauza unui focar de COVID-19 anuntat de catre autoritati joi, 8 octombrie.

- Noua cadre medicale, asistenti, infirmieri si brancardieri din cadrul Sectiei de Oncologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare sunt infectati cu coronavirus, spune purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca. „Dintre acestia, niciun medic din cei sase care isi desfasoara activitatea…

- Imagini revoltatoare surprinse in curtea Spitalului Judetean din Piatra Neamt. Mai multi pacienți suspecți de COVID așteapta ore intregi pe scaune sau in picioare, langa corturile de triaj, pentru a se elibera un loc in salon ca sa primeasca tratament.

- O asistenta de la Sectia de Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) ‘Mavromati’ Botosani a decedat, in noaptea de duminica spre luni, ca urmare a infectarii cu virusul COVID-19, a declarat, luni, pentru AGERPRES, directorul Directiei de Sanatate Publica, medicul Monica Adascalitei. Potrivit…

- In ultimele 24 de ore, 60 de suceveni au fost confirmați ca fiind infectați COVID-19, cu 44 in plus fața de raportarea precedenta. Județul nostru este pe locul II pe țara, dupa București, ca numar de noi cazuri. Capitala a inregistrat 99 de imbolnaviri. Potrivit Prefecturii Suceava, astazi dimineața,…

- Noua persoane dintre cele 11 diagnosticate cu Covid-19, la nivelul județului, in ultimele 24 de ore, au solicitat internarea in spital.Din totalul celor 488 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava, 95 de pacienți sunt diagnosticați cu Covid- 19, 122 ...

- In cabinetele de dermatologie, din cadrul Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, in perioada 1 ianuarie – 6 iulie 2020, numarul consultațiilor a fost de 3684. Specialiștii au tratat, cu profesionalism, diverse patologii. Avand in vedere problemele…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Ploiesti a devenit un adevarat focar de infectie cu coronavirus. De la o zi la alta tot mai multe cadre medicale primesc teste pozitive pentru noul coronavirus.