Saloane de masaj din Atlanta, ținte ale atacurilor armate Cel puțin 8 persoane au fost impuscate, marti, in trei saloane de masaj din orașul american Atlanta. Printre victime se numara 6 femei de origine asiatica, potrivit France Presse. Poliția a arestat un suspect. Dupa ce au urmati imaginile de pe camerele de supraveghere, anchetatorii au transmis ca “este probabil” ca aceeasi persoana sa fie implicata si in cele trei atacuri. Primul atac a provocat moartea a patru persoane si ranirea a doua, marti, in jurul orei locale 17.00, intr-un salon de masaj la aproape 50 de kilometri de Atlanta, cel mai mare oras din statul Georgia, in sud-estul Statelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa analiza imaginilor de pe camerele de supraveghere, "este probabil" ca aceeasi persoana sa fie implicata si in cele trei atacuri, a precizat un purtator de cuvant al politiei locale pentru AFP. Politia federala americana, FBI, participa la ancheta. Primul atac a provocat moartea a patru persoane…

- Opt persoane, printre care sase femei de origine asiatica, au fost impuscate marti in trei saloane de masaj din regiunea Atlanta, a anuntat politia, precizand ca a arestat un suspect, scrie AFP.

- Cel putin opt persoane au fost ucise marti in trei schimburi de focuri petrecute in saloane de masaj din Atlanta si dintr-un oras din apropiere, conform informatiilor difuzate de presa americana fara ca, pentru moment, sa fie stabilita o legatura intre incidente.

- Cel putin opt persoane, dintre care șase femei, au fost ucise marti in trei schimburi de focuri petrecute in saloane de masaj din Atlanta si dintr-un oras din apropiere, conform informatiilor difuzate de presa americana fara ca, pentru moment, sa fie stabilita o legatura intre incidente, transmite AFP.…

- Cel puțin patru persoane au fost ucise și alta a fost ranita, marți, dupa focuri de arma trase intr-un salon de masaj intr-o suburbie din Atlanta, iar alte patru persoane au fost ucise in alte doua saloane SPA din Atlanta.Anchetatorii au transmis ca incearca sa stabileasca daca exista vreo legatura…

- Politia din orasul Salerno din sudul Italiei a inceput miercuri o operatiune impotriva traficului de droguri, inclusiv in inchisoarea din localitate, transmite dpa. Politistii au actionat pe baza a zeci de mandate de arestare, dintre care 47 pe numele unor presupusi traficanti care au creat…

- Mai multe produse farmaceutice aflate pe lista substantelor dopante cu grad mare de risc au fost descoperite de polițiștii de frontiera in vama Giurgiu. Politistii au descoperit mai multe cutii care contineau 22.820 de fiole și comprimate. Marfa a fost descoperita in autoutilitara condusa de un cetațean…

- Circa 13.400 de cetateni romani si straini au tranzitat punctele de frontiera din intreaga tara, in prima zi a acestui an, peste jumatate pe sensul de iesire. Totodata, politistii de frontiera au constatat 16 fapte ilegale. Politia de Frontiera a anuntat, sambata, ca, in prima zi a anului 2021, prin…