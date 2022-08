Stiri pe aceeasi tema

- Salman Rushdie, autorul cartii ”Versetele satanice” si tinta unei fatwa din partea Iranului timp de peste 30 de ani, a fost conectat la un ventilator dupa ce a fost injunghiat in gat si in abdomen, vineri, in statul New York, de un barbat care a fost arestat, relateaza AFP. ”Vestile nu sunt bune”, a…

