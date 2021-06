Stiri pe aceeasi tema

- Social Sporul natural este in continuare negativ in Teleorman/ Atat natalitatea, cat și mortalitatea au crescut iunie 22, 2021 12:21 La fel ca anul trecut, sporul natural a fost negativ in luna aprilie 2021 (- 444 persoane), in timp ce anul trecut a fost de – 358 persoane, transmite Luciana…

- In clipa de fata, moda nu mai are nici trecut si nu mai are nici viitor; este strict o chestie legata de prezent, considera stilistul Ovidiu Buta. Ce s-a schimbat in moda? - este intrebarea la care a raspuns, intr-un interviu acordat AGERPRES, Ovidiu Buta, care zilele acestea se afla la Iasi,…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, afirma ca în România imunitatea de grup este între 30% si 45%, în functie atât de rata de vaccinare, cât si de numarul celor trecuti prin infectia cu SARS-CoV-2, iar acest lucru explica si evolutia…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, afirma ca in Romania imunitatea de grup este intre 30% si 45%, in functie atat de rata de vaccinare, cat si de numarul celor trecuti prin infectia cu Sars-Cov-2, iar acest lucru explica si evolutia favorabila din punct de vedere epidemiologic.

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, afirma ca in Romania imunitatea de grup este intre 30% si 45%, in functie atat de rata de vaccinare, cat si de numarul celor trecuti prin infectia cu Sars-Cov-2, iar acest lucru explica si evolutia favorabila din punct de vedere…

- Evolutia universului Traim intr-un univers compus din materie; antimateria a disparut fara sa lase urme. Acest mister nu a fost descifrat inca. O noua idee propusa pentru a gasi raspunsul este folosirea unei molecule, monometoxidul de radiu, radioactive, care are o forma ce ar ajuta oamenii de știința…

- O comuna din județul Alba inregistreaza cea mai mare incidența a cazurilor de Covid din țara: 21 de infectari la mia de locuitori. Este vorba despre comuna Rimetea, situata in apropiere de Aiud, care are chiar 1.000 de locuitori. ”Rata este mare din cauza ca avem populație puțina”, explica primarul…