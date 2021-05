Salma Hayek, diagnosticată cu o formă gravă de COVID-19 Salma Hayek a marturisit intr-un interviu acordat revistei Variety ca a avut COVID-19 la inceputul pandemiei. Actrița a refuzat sa mearga la spital deși dezvoltase o forma grava a bolii. Salma Hayek a dezvaluit ca o buna parte a anului trecut a petrecut-o recuperandu-se dupa ce s-a luptat cu virusul SARS-CoV-2 chiar la inceputul pandemiei de COVID-19. Actrița a dezvoltat o forma severa a bolii, insa a refuzat sa mearga la spital, așa cum ii recomandase medicul. „Medicul meu m-a implorat sa merg la spital, pentru ca era atat de grav. Am spus: Nu, multumesc. Prefer sa mor acasa”, a declarat ea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

