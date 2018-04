Stiri pe aceeasi tema

- Astazi 06.04.2018 a existat un incident la Roata Panoramica din Salina Turda. Ușa unei gondole in care nu se afla nici un turist s-a deschis in timpul rularii. Am fost nevoiți sa oprim roata și sa solicitam intervenția serviciilor de specialitate pentru evacuarea in siguranța a turiștilor care se aflau…

- Cupru Min Abrud SA a semnat, in octombrie 2017, un contract pe doi ani cu o companie din Hong Kong reprezentata de cetațeanul chinez Wang Yan. Potrivit unei investigații realizata de jurnaliștii de la TOLO.RO, lui Wang Yan i s-a retras in 2014 cetațenia romana la cererea SRI, fiind considerat „pericol…

- Aurelian Andrei Popa a fost detasat, conform legii, in functia de director general la Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti incepand cu data de 31.01.2018, pe o perioada de maxim 1 an. Potrivit Certificatului de cazier judiciar nr.15604657 din 05.03.2018, domnul Popa Aurelian Andrei nu…

- Politistii Serviciului Judetean de Politie Transporturi Hunedoara, in urma activitaților investigative desfasurate, au reusit identificarea unui barbat de 34 de ani, din municipiul Hunedoara, banuit de sustragerea unor elemente ale infrastructurii feroviare. Politistii au demarat ancheta ce…

- Podul nimanui, un "pericol iminent privind siguranta traficului" Autoritatile locale dar si unii parlamentari de Cluj trag un semnal de alarma despre starea avansata de degradare a unui pod de pe drumul european E60, dar autoritatile centrale se misca in ritm de melc. …

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Protectiei Civile, evidentiind curajul si spiritul de sacrificiu de care cei care lucreaza in structurile de protectie civila dau dovada in fiecare misiune. "Ziua Protectiei Civile este un moment care ma face sa fiu mandra…

- Tupeul în traficul clujean este deja întâlnit la tot pasul și foarte mulți șoferi cred ca își pot face singuri dreptate. Sâmbata, la ieșirea din Gherla, șoferul unui microbuz s-a trezit blocat pe drum de un Mercedes, care a frânat…

- Exista temeri din ce în ce mai mari ca ar putea avea loc un dezastru ecologic în Marea Chinei de Est, în timp ce un tanc petrolier de mare tonaj continua sa piarda petrol, la doua zile dupa ce a intrat în coliziune cu o nava de marfuri. Potrivit rador.ro, o operatiune…