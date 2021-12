Stiri pe aceeasi tema

- Nu aduce anul ce aduce ceasul. Nu doar romanii de rand se ingramadesc in mall-uri sa cumpere pe ultima suta de metri cadourile de Sarbatori, ci și politicienii, dupa cate se pare, ca doar au fost foarte ocupați. Iar cand se intalnesc trei oameni politici importanți, este clar ca momentul trebuie imortalizat,…

- Ai uitat sa iei nuca pentru cozonaci, condimentele pentru sarmale sau cadoul pentru o persoana speciala? Dambovița Mall impreuna cu Hypermarketul Carrefour te ajuta sa iei tot ce mai e Post-ul N-ai apucat sa iei tot ce era pe lista? Dambovița Mall are program special de sarbatori apare prima data in…

- Craciunul se apropie cu pași repezi și mulți enoriași doresc sa participe la slujbele organizate in aceasta perioada. Insa din cauza pandemiei de COVID-19, trebuie sa respectam un anumit set de reguli. Expertul UBB in sanatate publica ne prezinta acest set de reguli.

- Class Park organizeaza campania umanitara, ce vizeaza ajutorarea a peste 160 de copii din familii nevoiașe din mai multe localitați dambovițene precum Branești, Aninoasa, Doicești sau Razvad. Colectarea donațiilor se Post-ul Campanie umanitara a Class Park Targoviște! 160 de copii nevoiași vor fi fericiți…

- In anul 2020, din cauza costurilor pe care au trebuit sa le acopere din punct de vedere al sanatații, peste jumatate de miliard de oameni la nivel global au fost devenit saraci, au declarat Organizația Mondiala a Sanatații și Banca Mondiala, potrivit Reuters. Dar, in același timp, peste 5 milioane…

- Alexandru Rafila, deputatul PSD, care a fost nominalizat pentru funcția de ministru al Sanatații a declarat, marți, ca are in program creșterea accesibilitații la testarea COVID pentru orice persoana care banuiește ca ar putea fi infectata. Rafila a spus ca trebuie incepute imediat pregatirile pentru…

- Am o intrebare simpla pentru lideri și specialiști care tac malc. Mor 300 de oameni pe zi și nimeni nu se gandește sa oblige sistemul privat sa preia din presiunea imensa care apasa pe sistemul public de sanatate, chiar in halul asta suntem? Mai intai sa remarcam ca e un concurs zdravan de cinism in…

- Totodata, Fondul de urgența pentru spitale și comunitațile rurale in contextul pandemiei a fost declarat caștigatorul secțiunii Sanatate al acestei ediții. Aseara au fost anunțați caștigatorii ediției din an ai Galei Societații Civile, in cadrul unei emisiune speciale gazduite la Rock FM de Razvan…