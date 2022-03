Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui acord intre CFR Calatori și MAV Start, de sambata seara calatoria refugiaților care pleaca din Romania spre Ungaria este gratuita, anunța compania de transport feroviar pentru calatori din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Razboiul din Ucraina continua sa șocheze și sa ingrozeasca intreaga planeta. Grupul E.ON condamna razboiul și violența și sprijina pe deplin sancțiunile politice adoptate in Europa și Germania. In urmatoarele saptamani, Națiunile Unite estimeaza ca vor exista in jur de 4 milioane de refugiați care fug…

- Peste 30 de edituri din Romania si Ungaria vor participa la prima editie a Targului de carte si Festivalului de literatura contemporana SepsiBook ce va avea loc in municipiul Sfantu Gheorghe la finele lunii mai. Evenimentul va fi organizat de Biblioteca Judeteana Bod Peter, Consiliul Judetean Covasna,…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare impreuna cu lucatori din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat ascunsi intr un microbuz trei cetateni din Egipt, pe care soferul, un cetatean roman, din Maramures, intentiona sa i treaca ilegal in Ungaria. Vineri, 4 februarie 2022,…

- Cele mai recente achizitii au avut loc in centrul vechi al Sighisoarei, parte din patrimoniul mondial UNESCO.Ultima achizitie din Sighisoara este cladirea Alte Post, situata in inima orasului. Fosta statie de posta din anul 1851, cladirea istorica a fost cumparata in 2013 de un om de afaceri local,…

- olitistii de frontiera satmareni au depistat pe direcția localitații Carei trei cetațeni, doi din Guineea și unul din Congo, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, cu scopul de a ajunge intr-o țara din vestul Europei. Ieri, 26 ianuarie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul…

- Statele Unite si cativa aliati ai lor in NATO discuta despre o desfasurare a aproximativ cate 1.000 de militari in trei state membre NATO din Europa de Est – Romania, Bulgaria si Ungaria, inaintea unei eventuale invazii a Ucrainei de catre Rusia. Aceasta , in semn de sustinere impotriva unei Moscove…

- Bulgaria va cere aproape tuturor calatorilor din Uniunea Europeana sa aiba un test PCR negativ pentru coronavirus inainte de intrarea in tara, impreuna cu un certificat pentru Covid-19 valabil, incepand de vineri, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii, citat de Reuters.Masura are ca scop…