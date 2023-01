Sălile de sport, luate cu asalt de moldoveni după sărbători Pentru unii dintre noi, mesele copioase din timpul sarbatorilor au lasat urme care se vad la cintar asa ca salile de sport sint pline, zilele acestea. Specialistii spun, insa, ca e bine sa abordam cu masura exercitiile fizice si dietele, daca vrem sa revenim in forma intr-un mod armonios si sanatos. Forfota mare in salile de sport din Chisinau, inca de la primele ore, asa cum se intimpla, de ob Citeste articolul mai departe pe noi.md…

