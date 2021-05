Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta (CMSU) Bucuresti a decis redeschiderea restaurantelor la interior și a salilor de spectacole, la 30 la suta din capacitate, incepand de luni. „A fost luata hotararea de a trece in scenariul de sub 3 la mie. Stim ca, in ultimele 48 de ore, (incidenta cazurilor…

- Vești bune pentru bucureșteni. Se relaxeaza toate restricțiile din Capitala. Restaurantele se deschid in interior, iar salile de spectacole vor putea primii invitați. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat deciziile luate de autoritați dupa ședința Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta…

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta (CMSU) Bucuresti a decis redeschiderea restaurantelor la interior și a salilor de spectacole, la 30 la suta din capacitate. Masurile intra in vigoare la miezul nopții.

- Rata de infectarea in Capitala este pentru a doua zi sub 3 la mia de locuitori, in conditiile in care DSP Bucuresti a comunicat ca incidenta cumulata calculata la 14 zile este sambata de 2,86 la mie, iar vineri a fost de 2,98.

- Ministerul Culturi a publicat propunerile cu masurile și regulile care vor trebui respectate pentru deschiderea cinematografelor și salilor de spectacole din spații inchise de la 1 iunie 2021. Ministerul Culturii propune doua scenarii in care vor fi aplicate masuri de protecție sanitara. Documentul…

- Cinematografele si salile de spectacole ar putea fi redeschise de la 1 iunie. Care vor fi regulile de acces Pentru ca activitațile culturale sa fie reluate de la 1 iunie, Ministerul Culturii propune noi masuri care vor fi analizate de catre Ministerul Sanatații și de catre Comitetul Național pentru…

- Un barbat de 50 de ani din Bucuresti, care tocmai isi cumparase un autoturism de lux, cu 400 de cai putere, a fost prins de radar in judetul Buzau, cu 219 kilometri pe ora, aceasta fiind cea mai mare viteza inregistrata in acest an pe un drum din judet, informeaza News.ro. Barbatul de 50 de…