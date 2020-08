Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat, marti seara, ca Executivul ia in calcul trei scenarii in vederea reluarii activitatilor culturale in interiorul salilor de spectacole, exprimandu-si speranta ca acest lucru sa fie posibil dupa 15 septembrie, transmite Agerpres.

- Daca cifrele zilnice privind imbolnavirile cu noul coronavirus nu vor inregistra o scadere, salile de spectacol si cinematografele vor ramane inchise chiar si in luna septembrie, afirma ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, intr-un interviu acordat AGERPRES. Ministrul vorbeste in interviu si despre…

- Premierul Ludovic Orban nu a avansat untermen pentru redeschiderea restaurantelor și a teatrelor, incontextul viitoarelor masuri de relaxare a restricțiiloranti-coronavirus. Prim-ministrul a spus ca nu se hazardeaza safaca "niciun pronostic".A preferat insa șeful Guvernului sa dea un raspuns diplomatic,…