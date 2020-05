Stiri pe aceeasi tema

- Salile de culturism si fitness din Romania s-ar putea redeschide dupa 15 iunie, cu respectarea unui set de conditii necesare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus, a declarat, pentru Agerpres, presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness, Gabriel Toncean. Mai multi reprezentanti…

- Mai multi reprezentanti ai salilor de culturism si fitness au avut luni o intrevedere cu ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, si cu presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness, Gabriel Toncean. "A fost o discutie preliminara in care am discutat si am propus anumite lucruri care…

