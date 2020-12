Salesforce va cumpăra Slack pentru 27,7 miliarde dolari ​​Salesforce, companie celebra pentru soft-ul de gestionare a relației cu clienții a anunțat ca a ajuns la o înțelegere pentru a cumpara Slack, companie cunoscuta pentru soft-urile de chat și colaborare ce sunt folosite de mii de companii. Suma nu este mica deloc: 27,7 miliarde dolari și este înca un semn ca vremurile se schimba rapid din cauza pandemiei și este nevoie de noi &"unelte&" care sa le permita oamenilor sa lucreze de acasa.



Ramâne ca tranzacția sa primeasca aprobarile din partea autoritaților. Slack a fost înființata în 2010 iar în iunie anul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

