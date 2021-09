Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Sassuolo, cu fundasul Vlad Chiriches in teren, a fost invinsa, vineri, pe teren propriu, scor 1-0, de echipa Torino, in etapa a patra a campionatului Italiei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Marko Pjaca, in minutul 83. Vlad Chiriches a fost integralist la Sassuolo.…

- Al doilea eșalon valoric al rugbiului romanesc se reia la finele acestei saptamani, cu etapa a X-a, prima a returului.Rugby Club Gura Humorului are programat meci acasa, pe stadionul Tineretului, cu echipa din Galați, in timp ce CSM Bucovina și-a amanat prima etapa din cauza blocajului de buget cu ...

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu si cu Alexandru Mitrita în componenta, a pierdut, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, în fața echipei PAS Giannina, într-un meci din prima etapa a campionatului Greciei.În minutul 61, Mitrita a intrat pe teren…

- Echipa nationala de tineret a Republicii Moldova a suferit prima infrangere in preliminariile Campionatului European de fotbal din 2023. Tinerii "tricolori" au pierdut meciul de pe teren propriu cu reprezentativa similara a Bulgariei.

- Campioana Spaniei, Atletico Madrid s-a salvat dramatic de la o infrangere pe teren propriu in etapa a treia din La Liga. "Los colchoneros" au fost condusi de Villarreal, castigatoarea Ligii Europei, pana in minutul cinci al prelungirilor.

- In prima etapa a seriei I a Ligii a III-a de fotbal, ediția 2021/2022, toate echipele sucevene vor juca pe teren propriu, conform tragerii la sorți efectuate astazi la sediul FRF. ACS Foresta va intilni ACS Hușana Huși, CSM Bucovina Radauți va evolua in compania formației CS Sporting Vaslui, iar Șomuz…

- Campionatul de tenis cu piciorul organizat de Asociația Județeana de Fotbal-Tenis Bihor a continuat sambata, 7 august, la Vatra Dornei (județul Suceava) gazda rundei a patra fiind liderul clasamentului general, Black Hill Vatra Dornei. Revenita pe meleaguri bucovinene, caravana tenisului cu piciorul…

- FC Hermannstadt a câștigat, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în fața echipa Poli Iasi, în primul meci al etapei a treia a Ligii a II-a.Pentru Hermannstadt au marcat Ionut Nastasie ('59) și Georgian Nita ('88), în timp ce Cristian Puscas ('72) a înscris…