Salciei Residence - vile spatioase pentru familia ta Ansamblul rezidential este situat in localitatea Domnesti, Ilfov, pe strada Salciei; zona este una de case, linistita si deloc aglomerata. Se afla la vest de Bucuresti, de unde puteti avea acces la Soseaua de Centura/ DNCB si la mai multe facilitati si puncte de interes ale capitalei.



Complexul Salciei Residence cuprinde 24 de vile individuale, ce ofera un spatiu de trai in interior si in exterior foarte generos. Fiecare dintre acestea are o suprafata de 120mp, interiorul fiind organizat pe un singur nivel, cu 3 dormitoare, 2 bai, un living mare si o bucatarie luminoasa. Casele au curte…

Sursa articol si foto: business24.ro

