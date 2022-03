SĂLBĂTICIE! Rușii continuă să lovească în clădirile rezidențiale VIDEO Apar noi imagini pe rețelele sociale cu atacuri rusești asupra unor cartiere rezidențiale. Rachetele trase de ruși au lovit cladiri rezidențiale, in orașul Herson. Mai devreme, cladirea Consiliului Local din Harkov a fost distrusa de o racheta. Ocupants shelling residential buildings in #Kherson pic.twitter.com/kgu8x5kCin — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022 Primarul orașului Mariupolul a spus marți ca orașul-port se afla sub bombardamente constante, care au ucis civili și a deteriorat infrastructura. „Cartierele rezidențiale sunt bombardate de cinci zile. Ne lovesc cu artilerie, ne bombardeaza cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

