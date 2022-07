Salatele sunt extrem de sarace in calorii și bogate in fibre. De aceea, te mențin satul mai mult timp și favorizeaza pierderea in greutate. Așadar, daca vrei sa te menții, sa te saturi și sa te bucuri de un gust fresh, trebuie sa incerci salata panzanella. Gustul este unul unic și e foarte ușor de preparat!