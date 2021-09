Salata tradiţională cu icre de crap din România: specialitate tradiţională garantată în UE „Salata traditionala cu icre de crap” este un produs obtinut din: icre de crap sarate, icre sarate de peste de apa dulce, ulei de floarea soarelui, apa carbogazificata si zeama de lamaie. Exista in doua variante, cu sau fara ceapa fiarta. Este produsa din materii prime sau ingrediente care sunt cele utilizate in mod traditional. Denumirea „Salata traditionala cu icre de crap” indica mentinerea constanta de-a lungul generatiilor, pentru obtinerea produsului, a anumitor materii prime si ingrediente. „Salata traditionala cu icre de crap” este caracterizata prin aspect, consistenta, culoare, aroma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in spitalele din Romania erau libere doar 12 paturi la terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19, fiind judete, precum Iasi, Cluj, Timis, Brasov, in care nu este disponibil niciun loc la ATI pentru persoanele infectate cu noul virus. Conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la…

- Rata de infectare in Capitala a ajuns miercuri la 3,3 la mia de locuitori. Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta urmeaza sa se intruneasca pentru a decide noi restrictii, in cazul in care rata va continua sa creasca. Alte localitati mai mici din Romania sunt deja in carantina totala.

- Ei au ieșit in strada sa iși strige nemulțumirea și spun ca nu vor accepta suspendarea școlii fizice.Asociatiile Elevilor din Constanta, Bacau, Bucuresti si Ilfov, Maramures, Mures si Valcea indeamna elevii sa iasa la protest pe 13 septembrie, de la ora 13,00, in Piata Victoriei."In contextul inceperii…

- Romania a atins sambata, 31 iulie, pragul de 5 milioane de persoane vaccinate, cu exact doua luni intarziere fața de obiectivul trasat. Momentul a fost totuși marcat de premierul Florin Cițu cu un clip video, dar profesorul de sanatate publica Razvan Cherecheș atrage atenția ca se iau masuri mai utile…

- Societatea romaneasca considera ca discuția legata de valorile familiei tradiționale și drepturile comunitații LGBT in Romania este una artificiala. Insa, potrivit unui sondaj Avangarde, romanii par sa doreasca o intarire a rolului familiei tradiționale prin lege.

- In primele 6 luni ale anului, tranzacțiile cu mașini second-hand au crescut cu 41% fața de aceeași perioada din 2020, arata Mediafax. Piața auto din Romania arata o revenire spectaculoasa, nu doar prin prisma cifrelor și volumelor tranzacționate, ci și prin constanța evoluției inregistrate…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 51 de cazuri Covid-19 in Romania. 14 decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), 10 fiind mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Dintre cazurile noi, doar unul este in județ, in Timișoara.…

- Andrei Vlad (b1tv.ro) O explozie a avut loc vineri, dupa ora 12:00, la rafinaria Petromidia, cea mai mare din Romania, deținuta de compania Rompetrol. Prefectul județului Constanța a activat planul roșu de intervenție. Explozia s-ar fi produs la o instalație de gaz. Cinci persoane au fost spitalizate,…