- Ciocolata de casa ramane desertul preferat pentru foarte multi dintre noi, cu sau fara amintiri din vremurile in care pentru ciocolata se statea la rand. Reteta extrem de simpla presupune doar cateva ingrediente si un timp relativ scurt de preparare.

- RETETA SALATA BOEUF. Nu ai cum sa dai greș daca se respecta cațiva pași simpli. In primul rand ai nevoie de un kilogram de cartofi, 500 g de morcovi și 400 g de castraveți și gogoșari murați. Cartofii si morcovii se fierb, la fel ca alte 450 de grame de carne de vita. Imediat dupa ce s-au…

- Daca iți place kebabul de pui, e mai sigur și mai sanatos sa ți-l prepari singur. Iar daca nu știi cum, Jamie Oliver te invața in rețeta de fața cum sa faci kebab de pui cu șofran la tine acasa.

- Ingrediente: 1 conopida mica, rupta bucați, 1 kg cartofi galbeni, 200 g naut din conserva, 4 linguri ulei, 1 praf de sare, piper, 1 lingurița semințe chimen. Pentru sos: 70 g masline kalamata, feliate, 3 linguri ulei de masline, 2 ...

- Vanzatorii ambulanti de colaci secuiesti reprezinta la constanta in Romania ultimilor ani. Toata lumea stie de kurtoskolacs, asa cum se numesc in limba maghiara. Reteta este simpla si se pot prepara usor si in casa.

- Potrivit legislatiei in vigoare, atestatul de produs traditional se obtine mai greu acum, fata de anii anteriori. Si asta pentru ca operatorul trebuie sa dovedeasca ca produsul este fabricat exclusiv din materii prime locale, sa prezinte o reteta traditionala, criteriu care a impus si cele…

- De ce ai nevoie pentru salata de conopida, cartofi și naut Pentru salata 1 conopida mica, rupta bucați 1 kg cartofi galbeni 200 g naut din conserva 4 linguri ulei 1 praf de sare piper 1 lingurița semințe chimen Pentru sos 70 g…

- Cake-pops au devenit niște prajiturele foarte la moda in ultima perioada, deoarece sunt și delicioase și arata senzaaional. In interior au o compozișie de balt de tort. Specialista in cofetarie Irina Apostol (Art Dessert), autoarea rețetei de mai jos, spune ca daca avem deja o compoziție preferata,…