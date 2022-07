Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca este sezonul dovleceilor și cu siguranța vrei sa te delectezi cu un preparat gustos, noi iți prezentam rețeta de chiftele cu dovlecei cu marar și usturoi care este pe placul tuturor, dar și ușor de realizat. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Te-ai saturat de toate mancarurile calde sau ai ramas in pana de idei?! Noi iți sarim in ajutor cu o rețeta care face furori in acest sezon estival. Mai concret, este vorba despre drobul de vinete. Nu, de data aceasta nu este cu carne, ci cu legume. Iata cum se prepara pas cu pas! Gustul unic o sa te…

- Salata de vinete este unul dintre cele mai apreciate aperitive din timpul verii. Este extrem de gustoasa, iar servita cu roșii și paine calda este un deliciu adevarat. Este numai buna pentru atunci cand ai musafiri și nu știi cu ce sa ii servești. Ba mai mult, astazi o sa iți prezint o rețeta de salata…

- Cu siguranța ai mancat cel puțin o data in copilarie o tocana de pui țaraneasca cu ceapa și roșii și ți-a ramas gandul la ea. Ei bine, acum nu trebuie sa te mai gandești la ea cu apa in gura, fiindca noi iți prezentam rețeta pas cu pas, iar finalul o sa fie unul cum nu te așteptai și cu care o sa iți…

- In aceasta perioada a anului, salatele sunt la mare cautare, asta pentru a evita mancarea gatita la cuptor sau aragaz. Ei bine, daca nu știi ce sa mai mananci la pranz sau la cina, noi venim cu o noua salata, de data aceasta fiind una cu orez, ton și miere. Este gustoasa și se face extrem de ușor!

- Vrei sa iți delectezi papilele gustative cu o salata de vara, incarcata cu diferite gusturi speciale? Ei bine, noi va sarim in ajutor cu rețeta de salata cu capșuni, rucola, nuci și avocado. Este irezistibil de buna, ideala pentru orice moment al zilei, așa ca trebuie sa o incerci macar o data! Iata…

- A venit vara și totodata și-au facut apariția și zilele toride in care caldura este de-a dreptul insuportabila. Ei bine, daca nu știi ce sa mai gatești și ești in cautarea unui preparat culinar, noi avem soluția. Trebuie sa incerci salata turceasca cu morcov, dovlecei, iaurt și nuci. O sa te cucereasca!

- Rețeta de salata cu pui cu dressing de miere este un preparat delicios și foarte ușor, dupa sarbatorile Pascale. Daca iți dorești sa dau jos kilogramele in plus pe care le-ai acumulat, ei bine, salata cu pui este cea mai buna alegere. Iata care sunt ingredinetele de care ai nevoie pentru a o prepara!