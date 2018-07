Salată de ton cu porumb Mod de preparare Salata de ton cu porumb Amestecati toate ingredientele si gata salata. Pentru decor puteti folosi frunze de salata. Eu cand pregatesc aceasta salata o fac din ochi si dupa gust. Poate ca asa doar citind nu pare ceva spactaculos insa toate gusturile amestecate acolo dau o salata care se consuma cu placere si e si foarte usoara la digestie. Incercati sa va convingeti! Sa aveti pofta! Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

