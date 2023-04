Stiri pe aceeasi tema

- Mai avem puțin și ne apropiem de finalul perioadie de post a Paștelui din acest an. Cu siguranța nu a fost una dintre cele mai ușoare perioade, insa mulți s-au curațat atat sufletește, cat și trupește. Pentru ultimele zile de post, avem o rețeta ideala de salata de vinete. Apropiații iți vor mulțumi.

- Salata este prima si cea mai sanatoasa optiune pentru o dieta alimentara. Mai mult, salata a devenit o specialitate a casei in randul familiior care gatesc si se hranesc sanatos. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Pentru creștinii ortodocși, Postul Paștelui incepe pe data de 27 februarie, in anul 2023. Gospodinele se pregatesc cu tot felul de idei pentru a gati preparate corespunzatoare regulilor ce trebuie respectate in aceasta perioada a anului. Playtech Știri vine in ajutorul tau cu o rețeta simpla și ușoara…

- Ingrediente:- 1 dovlecel- 1/2 cana apa- 1 rosie- 1 tulpina de telina- putina ceapa pentru gust- 1 lingura zeama de lamaie- 1 catel de usturoi- sare, piper, boia de ardei iute- 1 pumn de spanac- 6 frunze proaspete de busuioc- 1/2 avocado bine copt.Mod de preparare:1. Se pun ingredientele in blender in…

- Asadar, in cadrul dietei pe culori, rosul, verdele si portocaliul sunt culori de baza, motiv pentru care este indicat sa cauti legume de sezon, ce au un aport bogat de vitamine si minerale. Poti, de asemenea, sa adaugi si un pic de alb, adica carne de pui sau peste, intrucat este o sursa de proteine.Dieta…

- Carne de porc cu ghimbir, orez si salata de castraveti - Ingrediente:- 100 g orez lung alb- 1 lingura ulei- 450 kg carne tocata de porc- 2 catei de usturoi tocat fin- 1 chili rosu mic tocat fin- 2 linguri sos de soia- 2 linguri jumatate ghimbir proaspat ras- 4 linguri suc de lime proaspat- 1 lingurita…

- Daca iți place salata de icre și vrei sa-ți surprinzi familia cu un preparat delicios, noi iți prezentam cea mai delicioasa rețeta pe care o poți face in doar cațiva pași. Icrele sunt delicioase atunci cand le prepari in diferite moduri, insa trebuie sa optezi și pentru o varianta corecta. Iata care…

- 1. Consumi legume "grase"Te-ai hotarat sa mananci mai multe legume și fructe, ceea ce intr-adevar este extrem de benefic atunci cand ții o cura de slabire. Renunta insa la dressing-uri și consuma legumele așa cum sunt, fara smantana, frișca și alte sosuri imbibate de grasimi, potrivit specialiștilor…