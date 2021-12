Stiri pe aceeasi tema

- Salata de boeuf este cel mai intalnit preparat de pe masa festiva. Salata originala a fost pentru prima data preparata in anul 1860 de bucatarul belgian Lucien Olivier. Rețeta originala a fost pastrata secreta și s-a pierdut in anul 1905. Se știe doar ca rețeta cuprindea delicatese scumpe, carne de…

- Craciunul se apropie cu pași repezi, astfel ca tot mai multe gospodine au dat startul pregatirilor! Ei bine, in timp ce unele deja așteapta cu neabdarea sa framante cozonacul, altele cauta rețete mult mai simple, dar totodata foarte gustoase. Cum poți face cel mai pufos cozonac cu nuca și rahat. Cea…

- Un numerolog din România a dezvaluit o rețeta de vin fiert cu scorțișoara, pe care o putem folosi și ca leac pentru ragușeala, potrivit unica.md. Astfel, pentru a obține aceasta rețeta, avem nevoie de aceste ingrediente: - 1 litru de vin roșu; - 8 linguri de zahar sau…

- Maria Constantin, in varsta de 34 de ani, și-a facut deja planuri pentru sarbatorile de iarna. Daca de Revelion va avea de susținut un concert la Londra, Craciunul o va prinde alaturi de oamenii dragi, in Romania. „Voi fi alaturi de romanii din Tottenham, Londra, de Revelion alaturi de nașa mea Krystiana,…

- Cu siguranța ai mancat negresele acelea umede in interior. Sunt destul de versatile – sunt grozave simple sau cu nuci, dar se preteaza și la o mare varietate de arome și amestecuri, inclusiv bomboane de ciocolata zdrobite, batoane de ciocolata bucați, cu topping de crema de branza sau diferite arome,…

- Ingrediente:1 ou, batut spuma100 g cartofi, curatati si taiati in sferturio jumatate de fenel, curatat si taiat bucati mario jumatate de lamaie, feliata5 rosii cherry, taiate in jumatatiulei de masline60 g masline negre, fara samburi, taiate in jumatati120 g file de peste (somon, batog), fara piele,…

- Cea mai simpla reteta de chec se prepara in doar cinci minute și include doar trei ingrediente ieftine și la indemana. Rezultatul este un desert rapid perfect pentru zilele de toamna, langa ceaiul sau cafeaua preferata.Cea mai simpla reteta de chec. Ingrediente250 g de biscuiți de ciocolata;250 ml lapte;8…

- „Salata traditionala cu icre de crap” este un produs obtinut din: icre de crap sarate, icre sarate de peste de apa dulce, ulei de floarea soarelui, apa carbogazificata si zeama de lamaie. Exista in doua variante, cu sau fara ceapa fiarta. Este produsa din materii prime sau ingrediente care sunt cele…