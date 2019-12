SALATĂ DE BOEUF. Cele mai bune reţete de SALATĂ DE BOEUF pentru Revelion 2020. Ingredientul GREŞIT pe care toate gospodinele îl pun Salata de boeuf, preparata de gospodine cu ocazia meselor festive, este un produs nelipsit de pe masa romanilor. Numele de salata de boeuf provine din limba franceza, cuvantul „boeuf” inseamnand „vita”. Romanii au insa mai multe rețete pentru a prepara salata de boeuf, cu vita, cu pui sau chiar și fara carne, de aceea va prezentam 10 rețete de salata de boeuf. 1. Rețeta salata de boeuf cu carne de pui Ingrediente: Ingrediente: 2-3 cartofi, 1 pastarnac și 2 morcovi care au fiert in supa de pui, 100 gr carne de pui fiarta in supa, 3 castraveți acri, 50 gr mazare, 1 galbenuș de ou, 50-60 ml ulei,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

