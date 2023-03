Stiri pe aceeasi tema

- Articolul privind salarizarea profesorilor a fost eliminat din proiectul legilor Educației. Ministrul Ligia Deca a declarat ca eliminarea din proiectele legilor Educației a prevederilor care vizeaza salarizarea cadrelor didactice a fost agreata de catre reprezentanții sindicatelor din

- Aprobarea legilor educației, pe care Guvernul o stabilise pentru aceasta saptamana, se amana. Ședința de guvern extraordinara convocata de premier pentru a da unda verde reformei din invațamant incepe totuși la Palatul Victoria.

- Catalin Gherzan trage un nou semnal de alarma privind proiectul legilor educației Prevederea din proiectul legii invațamantului preuniversitar ca educatoarele sa aiba facultate este aberanta, considera Catalin Gherzan, președinte PUSL și manager al uneia dintre cele mai importante instituții de invațamant…

- Municipiul reședința de județ este in continuare in blocaj, fara un buget pe anul in curs aprobat, „grație” majoritarilor PNL și USR din Consiliul Local Focșani. Ieri a avut loc o noua ședința, in cadrul careia s-au discutat cateva proiecte, printre care și cel legat de bugetul municipiului, insa pentru…

- In proiectul legii educației pentru invațamantul preuniversitar a ramas controversata propunere ca admiterea la liceele bune sa presupuna un examen in plus, pe langa evaluarea naționala, pentru elevii care-și doresc o anumita specializare. Ministrul Ligia Deca a explicat in conferința de presa de ieri…

- Proiectele de legi ale educației au fost publicate astazi, 27 februarie 2023, și lansate in dezbatere publica de catre ministra Ligia Deca, la aproape 5 luni de la preluarea mandatului de ministru. Este vorba despre proiectul Legii invațamantului preuniversitar și proiectul Legii invațamantului superior,…

- BURSE 2023 – Proiectul noii legi a Educatiei aduce cresteri ale burselor sociale si de merit si diparitia celor de performanta Bursa sociala ar crește cu 100 de lei, ajungand la 300 de lei, iar cea de merit crește pana la 450 de lei de la 200 de lei cat este in prezent, potrivit draftului legilor Educației,…

- Bursa sociala ar crește cu 100 de lei, ajungand la 300 de lei, iar cea de merit crește pana la 450 de lei de la 200 de lei cat este in prezent, potrivit draftului legilor Educației propus de Ligia Deca.In proiectul legilor Educației, actualizate in varianta Deca, bursa de merit crește cu 250 de lei,…