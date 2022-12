Salariului mediu lunar pe economie, din Republica Moldova, pentru anul 2023, ar putea ajunge la 11.700 de lei (2.925 RON)

Stiri pe aceeasi tema

Deputații Partidului Șor, din Republica Moldova, iși ridica in continuare salariile, chiar daca deja de cateva luni nu participa la ședințele in plen ale Parlamentului. Ședința Legislativului din aceasta saptamana nu a fost o excepție.

Pe arena politica de la Chișinau a mai aparut o formațiune politica. Este vorba despre Coaliția pentru Unitate și Bunastare (CUB), care a fost constituita in cadrul primului congres.

Președintea Republicii Moldova susține ca țara sa trece printr-o „provocare zilnica" sa asigure furnizarea energiei electrice „pentru ziua urmatoare". Daca inclusiv consumatorii din Romania ar face un efort pentru a economisi puțin, aceasta cantitate economisita ar fi suficienta pentru Republica…

O misiune a Fondului Monetar Internațional va vizita Republica Moldova in perioada 31 octombrie - 11 noiembrie pentru a discuta despre bugetul țarii, implementarea programelor existente și riscurile economice cu care se confrunta țara, au anunțat, vineri, reprezentanții FMI, potrivit Reuters.

Un numar de 44.444 copii se aflau in sistemul de protectie speciala, la finele lunii iunie, din care 12.601 copii (28,36%) beneficiau de masura de protectie speciala in servicii, si anume 9.999 copii in servicii de tip rezidential publice si 2.602 copii in cele private.

Fostul secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Catalin Boboc, susține, ca informațiile aparute in presa sunt false. „Nu este vorba de niciun furt", susține Boboc, atașand avizul tehic de racordare la rețeaua de energie electrica.

Centrul Maternal „In brațele mamei" al Misiunii Sociale Diaconia a implinit miercuri 11 ani de activitate, timp in care a asistat pe termen mediu și lung 166 de cupluri mama-copil din Republica Moldova, aflate in situație de criza.

Inflatia din Republica Moldova acce­lereaza spre 35%, in timp ce econo­mia da semne de paralizie. Opozitia, in frunte cu un partid prorus, ia cu asalt capitala Chisinau intr-o serie de proteste antiguvernamentale si contra factu­rilor uriase la energie, scrie Mediafax.