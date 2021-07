Stiri pe aceeasi tema

- Daca mulți romani au ramas șomeri sau au avut venituri mai mici in pandemie, conducerea Bancii Nationale a Romaniei a incasat venituri semnificativ mai mari anul trecut, in plina pandemie. Mugur Isarescu a avut venituri totale de peste 1,16 milioane lei, din salariul de guvernator si pensie, scrie…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a transmis Parlamentului o scrisoare in care solicita introducerea in proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul in sistemul bugetar, adoptat de Guvern, a unei exceptii, astfel incat membrii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a transmis Parlamentului o scrisoare in care solicita introducerea in proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul in sistemul bugetar, adoptat de Guvern, a unei exceptii, astfel incat membrii Consiliului de administratie al Bancii

- Cap Limpede, stiri adevarate: Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care la 1 august va implini 72 de ani, a transmis Parlamentului o solicitare de modificare a proiectului de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul in sistemul bugetar, recent aprobat de Executiv, astfel incat sa ii includa la exceptii…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a transmis Parlamentului o solicitare de modificare a proiectului de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul in sistemul bugetar, astfel incat sa ii includa la exceptii si pe membrii Consiliului de administratie al Bancii Nationale. Potrivit proiectului de lege,…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care la 1 august va împlini 72 de ani, a transmis Parlamentului o solicitare de modificare a proiectului de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul în sistemul bugetar, recent aprobat de Executiv, astfel încât sa îi includa la exceptii…

- Casa de vinuri a guvernatorului a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de peste 5,2 milioane de lei și un profit net de 1,8 milioane lei, dublu comparativ cu 2019.Casa Isarescu, spațiul de cazare aflat pe proprietatea viticola se afla in varful unui deal, cu vedere la lac și munte.Mugur Isarescu,…

- Agenda schimbarii climatice are o miza ridicata pentru economia si sistemul financiar din Romania, atat din perspectiva oportunitatilor, cat si a costurilor, in cazul in care tranzitia verde ar fi intarziata, a declarat, marti, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, mentionand ca…