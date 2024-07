Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu net a scazut la 5.118 lei in luna mai a acestui an, mai mic cu 99 lei (-1,9%) fata de luna aprilie 2024, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica. Castigul salarial mediu brut a fost 8.355 lei, cu 177 lei (-2,1%) mai mic decat in luna aprilie 2024.

Veniturile romanilor au scazut in luna mai, potrivit datelor publicate de Institutul Național pentru Statistica. Astfel, salariul mediu net a ajuns la 5118 lei, in luna mai; cu 99 de lei mai puțin fața de luna aprilie 2024.

- Castigul salarial mediu net a fost 5.217 lei, in luna aprilie a acestui an, in crestere cu 32 lei (+0,6%) fata de luna martie 2024, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica.

- Rata anuala a inflatiei a scazut, in luna mai 2024, la 5,1 la suta, de la 5,9 in aprilie, fiind inregistrata, astfel, a patra scadere consecutiva a acestui indicator macroeconomic, arata datele publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistica (INS). INS arata ca marfurile alimentare s-au scumpit…

- Salariul mediu net a ajuns la 6.117 lei, in județul Cluj, in martie 2024. Județul ramane pe locul 2 in topul celor mai mari salarii din țara, dupa București.„Caștigul salarial mediu brut in luna martie 2024, in județul Cluj a fost 9.997 lei, in creștere cu 628 lei fața de luna precedenta și mai mare…

- In prezent, in industria prelucratoare lucreaza 1,09 milioane de oameni, pe cand in anul 2000 numarul lor era de 1,56 milioane. Salariul mediu net a ajuns la 4.325 de lei in februarie 2024, in crestere cu 11% fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit zf.ro. Fabricile din Romania au pierdut aproape…

- Fabrici le din Romania au pierdut aproape 500.000 de angajati in ultimii 25 de ani. Sarbatorim 1 Mai, Ziua Muncii, insa nu putem sa nu ne amintim ca fabricile din Romania au avut de suferit din cauza unor pierderi semnificative de angajați. Fabricile din Romania au pierdut aproape 500.000 de angajati…

- Salariul mediu al Clujenilor a scazut. La finalul lunii lunii februarie 2024, in județ au fost inregistrate 283.824 persoane angajate, in creștere cu 1367 persoane comparativ cu luna ianuarie 2024, arata ultimul raport al Directiei Judeteane de Statistica Cluj.Salariul mediu a fost mai mic in februarie,…