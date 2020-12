Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat, luni, dupa prima ședința de Guvern, ca salariile bugetarilor vor fi inghețate la nivelul veniturilor din decembrie 2020 și salariul minim va crește cu puțin peste nivelul inflației. Florin Cițu a anunțat ca bugetul va fi construit cu un deficit bugetar in jur de 7% din…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca salariul minim va creste anul viitor putin peste rata inflatiei, cu 3,1%, mentionand ca a gasit astfel o formula de compromis pentru toata lumea. "Astazi am avut o discutie cu patronatele si sindicatele despre salariul minim. Pe de o parte, stiti…

- Premierul Florin Cițu anunțat, luni seara, ca salariul minim va crește puțin peste rata inflației, respectiv cu 3,1% pentru anul viitor. „Știți foarte bine ca economia Romaniei trece printr-o criza...

- Premierul Florin Cițu a vorbit, luni seara, dupa ședința de Guvern, despre intalnirea pe care a avut-o cu sindicatele despre creșterea salariului minim. "Am avut o discuție cu sinducatele despre salariul minim. Sindicatele au venit cu o propunere de a crește salariul minim. Am gasit o soluție de compromis.…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, luni seara, dupa ședința de Guvern, despre intalnirea pe care a avut-o cu sindicatele despre creșterea salariului minim. "Am avut o discuție cu sinducatele despre salariul minim. Sindicatele au venit cu o propunere de a crește salariul minim. Am gasit o soluție…

- Salariul minim pentru anul viitor va crește cel puțin raportat la rata inflației, a declarat astazi ministrul muncii și protecției sociale, Raluca Turcan, dupa preluarea mandatului. Tot de la anul se vor majora alocațiile pentru copii cu 20%, a mai spus Raluca Turcan: In privința salariului minim, acesta…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat joi ca salariul minim va crește in 2021 „cel puțin raportat la rata inflației”. Potrivit acesteia, alocațiile vor fi majorate cu 20% de la 1 ianuarie. „Discuția din cadrul ministerului, dar și cu dl prim ministru Florin Cițu a subliniat ca acesta trebuie sa…

- Raluca Turcan, noul ministru al Muncii in cabinetul Cițu, susține ca in perioada imediat urmatoare instituția pe care o conduce va avea trei urgențe de rezolvat. „La capitolul urgențe am discutat cateva chestiuni care țin de raspunsul pe care trebuie sa-l oferim la salariul minim, indicele de refererița…