Partidele care formeaza coalitia guvernamentala din Cehia au cazut joi de acord sa majoreze salariul minim cu 1.250 de coroane, pana la 14.600 de coroane (570 de euro), incepand din luna ianuarie 2020, informeaza agentia de presa CTK.

Premierul Andrej Babis a confirmat ca s-a ajuns la un acord, pe care l-a catalogat ca fiind un "bun compromis". Aceasta este a doua majorare a salariului minim adoptata in Cehia in acest an. Precedenta majorare a fost aprobata in luna ianuarie a acestui an. In prezent, salariul minim in Cehia este de 13.350 de coroane (520 de euro).

