Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat, luni, dupa prima ședința de Guvern, ca salariile bugetarilor vor fi inghețate la nivelul veniturilor din decembrie 2020 și salariul minim va crește cu puțin peste nivelul inflației. Florin Cițu a anunțat ca bugetul va fi construit cu un deficit bugetar in jur de 7% din…

- Premierul Florin Cițu anunțat, luni, dupa ședința de Guvern, ca anul viitor salariul minim va crește puțin peste rata inflației, respectiv cu 3,1%. Iar salariile bugetarilor se vor menține la nivelul celor din decembrie 2020.

- Una dintre cele mai mari confederații sindicale, Cartel Alfa, susține ca 41 de lei in plus la salariul minim, cat a anunțat Guvernul, nu acopera nici macar cheltuielile suplimentare pentru maști și alte elemente de protecție individuala, astfel ca incepand de marți vor fi

- Ministrul Finanțelor Florin Cițu a declarat duminica, intrebat ce se va intampla cu salariul minim de la 1 ianuarie, ca vor urma discuții cu patronatele și cu sindicatele, punctand ca trebuie derulate cat mai repede negocierile pentru formarea viitorului guvern. „Daca vom avea guvern, vom ști ce…

- ADVERTORIAL. Unul dintre angajamentele Programului Bunei Guvernari al Alianței USR PLUS il reprezinta Zero taxe pe salariul minim! Statul roman descurajeaza munca in Romania. Povara fiscala pe munca este foarte ridicata pe salariile mici. Din salariul unui roman, Statul ia 10% impozit pe venit, 25%…

- Prorogarea pensiilor speciale pentru primari reprezinta zilele acestea "un cartof fierbinte", declara presedintele USR, Dan Barna, care precizeaza ca se asteapta ca premierul Ludovic Orban sa emita o ordonanta prin care sa fie amanat din nou termenul de intrare in vigoare a respectivei prevederi…

- Ludovic Orban si Violeta Alexandru au abordat, in debutul sedintei de Guvern de joi, problema salariului minim. "Trebuie convocat Consiliul National Tripartit. Am avut la nivelul ministerului trei runde de negocieri cu sindicatele si patronatele. Sunt pareri in favoarea unei inghetari, a pastrarii cuantumului…

- Comisia Europeana a inaintat propunerea de directiva pentru a se introduce un sistem de calcul universal pentru salariul minim in statele membre ale Uniunii Europene. Menționam ca in Romania exista 1,2 milioane de angajați pe salariul minim pe economie. Veste uriașa pentru un milion de romani Saptamana…