Salariul minim se majorează, dar punctul de amendă rămâne înghețat Punctul de amenda ramane inghețat, deși salariul minim ar putea fi majorat de la data de 1 iulie, a anunțat Marcel Ciolacu. Mulți se așteptau la sancțiuni mai mari in urmatoarea perioada, dar premierul asigura ca acestea nu vor suferi modificari. Punctul de amenda nu se modifica Mulți se așteptau ca punctul de amenda sa […] The post Salariul minim se majoreaza, dar punctul de amenda ramane inghețat appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

