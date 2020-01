Salariul minim s-a majorat. Ce se întâmplă cu angajaţii cu studii superioare şi muncitorii din construcţii Salariul minim pe țara De la 1 ianuarie 2020, acest venit a crescut cu 7,2%, de la 2.080 la 2.230 de lei pe luna, scrie dcbusiness.ro. Guvernul a aplicat o formula de calcul bazata pe rata inflației și creșterea reala a productivitații muncii pe persoana, dar și factori de corecție in funcție de dinamica creșterii economice. Costul total al angajatorului cu un salariu minim brut pe țara este, in 2020, de 2.280 de lei. Pentru fiecare persoana incadrata cu salariul minim, firma platește in plus 153 de lei pe luna și 1.836 de lei pe tot anul curent. Conform autoritaților, peste 1,3… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

