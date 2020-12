Salariul minim pe economie va creşte puţin peste rata inflaţiei UPDATE – Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca salariul minim va creste anul viitor putin peste rata inflatiei, cu 3,1%, mentionand ca a gasit astfel o formula de compromis pentru toata lumea. ‘Astazi am avut o discutie cu patronatele si sindicatele despre salariul minim. Pe de o parte, stiti foarte bine ca economia Romaniei trece printr-o criza economica alaturi de toate economiile lumii. Pe de o parte, antreprenorii, care au dus greul anul trecut, au sustinut economia in aceasta perioada de criza, au venit cu propunerea de a mentine constant, deci de a nu creste salariul minim pe economie.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

