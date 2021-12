Ministrul Finantelor Publice a anuntat, marți, ca romanii nu vor mai primi salariu minim pe economie decat pentru o perioada de maximum doi ani, ulterior acesta trebuind sa fie marit. Guvernul a aprobat, marți, proiectul de ordonanta care prevedea restrictia de a acorda salariul minim pentru o perioada de mai mult de 24 luni, indiferent […] The post Salariul minim pe economie nu va mai fi acordat mai mult de 2 ani, apoi va fi marit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .