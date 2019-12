Salariul minim pe economie creşte la 2.230 de lei brut, din 1 ianuarie 2020 Incepand de la 1 ianuarie 2020, salariul minim brut se majoreaza la 2.230 de lei lunar, de la 2.080 de lei cat este in prezent. Aceasta inseamna o crestere a salariului minim net cu 83 de lei, de la 1.263 de lei, la 1.346 de lei din anul 2020. Salariul minim pentru angajatii care au absolvit studii superioare si care au minimum un an vechime in domeniul studiilor superioare absolvite ramane la nivelul de 2.350 de lei in anul 2020, potrivit proiectului de Hotarare de Guvern. Incepand din data de… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

