Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul privind vaccinarea obligatorie va merge in Parlament, in procedura de urgența, anunța ministrul Sanatații, Cseke Attila. Proiectul de act normativ privind vaccinarea obligatorie va fi promovat ca inițiativa parlamentara, miercuri, a anunțat marți dupa-amiaza ministrul interimar al Sanatații,…

- Ziua de miercuri, 13 octombrie, va fi una decisiva in ceea ce privește obligativitatea vaccinarii pentru anumite categorii de angajați. Proiectul ce vizeaza aceasta masura va fi discutat și semnat maine, conform spuselor lui Cseze Attila, ministrul interimar al Sanatații.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, miercuri seara, ca nu este normal ca in localurile cu angajati nevaccinati sa li se ceara clientilor certificatele verzi, dar sunt doua aspecte diferite care trebuie reglementate diferit. In timp ce accesul tine de sanatatea publica…

- Guvernul va majora salariul minim pe economie cu aproape 11%, ceea ce se traduce cu o creștere neta de 10 procente, iar majorarea se va aplica de la inceputul anului viitor, au declarat pentru MEDIAFAX surse participante la discuțiile Consiliului Tripartit de luni. „In urma discuțiilor din cadrul Consiliului…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca doreste ca pana luni Guvernul sa aiba toate avizele si sa trimita la Parlament, in procedura de urgenta, actul normativ care prevede ca anumite categorii profesionale trebuie sa se testeze periodic pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2.

- Un proiect de lege a trecut neobservat prin Senat ieri, proiect care a fost formulat de un grup anonim de senatori, dupa cum scrie Adrian Toni Neacșu pe Facebook. Proiectul de lege se refera la condițiile in care se poate impune prezentarea certificatului verde digital in orice situația dorește CNSU.…

- Aproape unu din trei angajati din Romania (29%), adica 1,6 milioane dintr-un total de 5,5 milioane de contracte de munca, este remunerat cu salariul minim pe economie, scrie ZF. In 2011, primul an in care cont...

- Premierul Florin Cițu a catalogat drept „o gafa” confuzia noului ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu, care a spus marți ca salariul minim net pe economie este in jur de 1.600 de lei, in loc de 1.386 cat este in realitatea, intr-o declarație susținuta marti, la Parlament, dupa sedinta Coalitiei, potrivit…