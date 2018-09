Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat vineri, la Neptun, ca guvernantii ar trebui sa aiba in atentie ca valorificarea gazelor din Marea Neagra sa fie facuta in interesul Romaniei, fiind extrem de importante repornirea industriei petrochimice si

- Un proiect de lege care stabilea valoarea coșului minim lunar de consum la 2.304 lei a primit aviz negativ, marți, in comisia de Buget-Finanțe a Camerei Deputaților - camera decizionala.Potrivit proiectului, componentele coșului minim lunar de consum sunt urmatoarele: - alimente și…

- Departamentul pentru Agricultura al SUA arata intr-o statistica privind deseurile alimentare ca tara noastra a importat in 2017 cantitati importante de „food waste”, de peste opt ori mai mari decat in 2016.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este invitat joi seara, de la ora 21.00, la Romania TV, liderul social-democrat urmand sa prezinte viitoarea lege a pensiilor, in conditiile in care tot de la acea ora Ministerul Muncii va publica si draftul proiectului.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si-a exprimat o parere personala, mai apropiata de mediul de afaceri, atunci cand a vorbit de eliminarea salariului minim in sectorul privat, insa aceasta masura este exclusa, nefiind in programul de guvernare, a declarat luni, la Romania TV, ministrul Muncii,…

- Companiile din Romania care activeaza in sectoare precum HoReCa, productie, industria usoara, agricultura, constructii, servicii au angajat, in ultimii ani, lucratori straini din tari non-UE , iar cei mai multi angajati provin din tari in care nivelul de trai este sub cel al Romaniei, potrivit unei…

- Romania este pe primul loc in UE in ceea ce privește rata anuala a inflației in iunie 2018, inregistrand o creștere de 4,7% a Indicelui Armonizat al Prețurilor de Consum (IAPC), arata datele comunicate miercuri de Eurostat, potrivit Mediafax.Vezi si: Descoperire a cercetatorilor canadieni:…

- Un studiu realizat realizat de Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM) cu sprijinul Inspectiei Muncii releva faptul ca aproximativ 46% dintre angajatii din Romania sunt platiti cu salariul minim pe economie, iar cei care castiga peste 700 de euro reprezinta doar 16% din total. ”O tendinta ingrijoratoare…