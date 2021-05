Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, susține ca Romania a facut progrese in ceea ce privește salarizarea, mai ales dupa ce a aderat la UE. Cu toate acestea țara noastra se confrunta cu saracia, salariile fiind destul de mici in comparație cu alte state din uniune. „La mulți ani celor care muncesc!…

- Pensiile si salariul minim sunt foarte mici in Romania si, in general, nivelul saraciei este ingrijorator, a declarat ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ea a aratat ca mai mult de jumatate dintre pensionarii din Romania au o pensie sub pensia medie, iar pentru persoanele care traiesc din ajutor social…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca in sectorul privat exista 1,4 milioane de angajați platiți cu salariul minim care traiesc in condiții aproape identice ca persoane ce sunt “dependente de ajutorul social”, informeaza digi24 . „Romania saraciei nu e legata doar de asistența sociala. Este…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat miercuri, la Antena 3, ca „salariul minim este mic” și ca viitoarea lege a salarizarii iși propune sa creasca salariile astfel incat bugetarii sa nu mai fie atrași de sporuri: „Salariul minim este mic, ca sa fiu foarte sincera cu dvs, dar nivelul stabilit…

