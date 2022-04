Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| LISTA masurilor economice „Sprijin pentru Romania”: Salariul minim in agricultura și industria alimentara, 3.000 de lei brut LISTA masurilor economice „Sprijin pentru Romania”: Salariul minim in agricultura și industria alimentara, 3.000 de lei brut Coaliția de guvernare s-a reunit, luni dupa-amiaza,…

