- Eurodeputatul REPER Dragos Pislaru sustine ca directiva privind salariul minim european, care va fi adoptata miercuri de Parlamentul European, ar trebui sa aduca o crestere de peste 500 de lei unui angajat cu salariu minim din Romania.

- CARAS-SEVERIN – Senatorul carasean considera ca masura cresterii salariului minim și a pensiilor de la 1 ianuarie este corecta si logica! „Cei care vorbesc despre pomeni, sustine liderul PSD, nu fac altceva decat sa jigneasca nepermis milioane de salariați și pensionari. Cei mai vulnerabili dintre salariații…

- PSD – Sprijin pentru Romania! De la 1 ianuarie crește salariul minim brut, iar pensiile se vor majora! Aceste masuri sunt necesare și așteptate de catre romani, pe buna dreptate, mai ales in contextul creșterii prețurilor. PSD le adopta pentru o distribuție justa și echitabila a resurselor catre cetațenii…

- Aceste masuri sunt necesare și așteptate de catre romani, pe buna dreptate, mai ales in contextul creșterii prețurilor. PSD le adopta pentru o distribuție justa și echitabila a resurselor catre cetațenii care o duc greu. Astfel, punctul de pensie va crește de la 1.586 lei, la 1.745 lei, iar salariul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Realitatea Plus ca salariul minim brut pe economie va crește cu 200 de lei de la 1 ianuarie 2023. Astfel, angajații vor primi 2.750 de lei lunar, adica un salariu minim net de 1.635 de lei. Salariul minim va crește practic aproape cu rata inflației, care…

- Ambasador al Pactului climatic european in Romania si dedicata actiunilor de combatere a schimbarilor climatice, Nicoleta Talpes deruleaza de 13 ani „Guerrilla Verde”, un proiect de educatie ecologica in scolile din Romania, iar acum doi ani a lansat si o platforma digitala dedicata educatiei de mediu.

- Europarlamentarul Victor Negrescu a anuntat faptul ca Romania va avea cel putin patru zone de investitii teritoriale integrate in noul exercitiu financiar european. Eurodeputatul a explicat este vorba despre 600 de milioane de euro, iar Comisiei Europene au anuntat faptul ca, cel mai probabil, noul…

- Salariul minim european se va aplica, in doi ani de zile si in Romania, in caz contrar riscand sanctiuni UE, a explicat, miercuri, europarlamentarul Gheorghe Falca. Concret, acest lucru inseamna salariu minim national calculat pe legislatia salariului minim european, adica o "demnitate" pentru angajat,…