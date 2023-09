Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat la 3.300 lei lunar, incepand cu data de 1 octombrie, un proiect de Hotarare de Guvern in acest sens fiind supus dezbaterii publice, scrie news.ro. In prezent, salariul minim pe economie este 3.000 de lei…

- ​Pe masa Coaliției, liberalii au facut cateva propuneri pe zona de fiscalitate menite sa aduca bani la bugetul de stat. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro ca masurile au fost discutate in ședința Coaliției de luni, in prima lectura, fara a fi luata o decizie. Discuțiile au loc in contextul…