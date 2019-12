Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul anunta modificari importante pentru veniturile romanilor. Insa, cresc si facturile la utilitati. Abrogarea unor prevederi din "ordonanta lacomiei" va avea impact direct in pretul energiei. Asta ar genera un lant de scumpiri, spun analistii economici.

- Salariul minim creste cu 83 de lei net, de la 1 ianuarie! Guvernul si-a mentinut in Consiliul National Tripartit propunerea facuta partenerilor sociali. Sindicatele au cerut insa o majorare mai mare.

- Punctul de amenda, conform legislației aflate in vigoare, se calculeaza in funcție de salariul minim brut, iar pana in prezent acesta a fost plafonat de Guvern. Ionel Danca, șeful Cancelariei prim-ministrului in Guvernul Orban spune ca o astfel de situație nu se va mai repeta. 10% din salariul…

- Ziarul Unirea Guvernul a decis: Crește salariul minim, iar salariul diferențiat pe studii dispare Guvernul a decis: Crește salariul minim, iar salariul diferențiat pe studii dispare Este aproape sigur. Guvernul Orban va susține o majorare a salariului minim cu 7,2%. Decizia ar urma sa fie luata oficial…

- Salariul minim va creste de la 1 ianuarie 2020, cu 7,2% pana la 2.230 lei, dar numai pentru persoanele fara studii superioare. Premierul Ludovic Orban a prezentat marti cele trei scenarii de majorare a salariului minim.

- Salariul minim pe economie va creste, urmand sa fie stabilit ulterior cuantumul, pe baza unui studiu de impact si a consultarii cu partenerii sociali si organizatiile neguvernamentale, a declarat premierul Ludovic Orban.

- O decizie a Guvernului de a nu creste salariul minim cu 100 de lei de la 1 ianuarie 2020 ar da impresia ca actualul Guvern este dezinteresat de situatia cetatenilor si mult mai interesat de satisfacerea angajatorilor, iar consecinta acestei decizii ar fi organizarea de actiuni de

- Viorica Dancila anunța peste tot iminenta marire a salariului minim, dar nu a mai apucat sa și puna în practica dorința. Acum, decizia de majorare aparține Guvernului Orban, care se arata precaut cu cheltuielile bugetare.