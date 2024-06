Salariul minim crește de la 12 la 14 lei pe oră CARAȘ-SEVERIN – Asta este valoarea neta a aprecierii muncii, aprobata de Guvernul Romaniei, cu care se spera creșterea nivelului de trai, reducerea saraciei și a muncii la negru… Incepand din 1 iulie 2024, salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata va crește de la 3.300, cat este in prezent, la 3.700 de lei, noua valoare fiind aprobata de Executiv. Tariful orar brut va fi de 22,024 lei/ora pentru un program normal de lucru in medie de 168 ore/luna. Ceea ce se traduce intr-un tarif net de 14,065 lei, care ajunge in mainile salariatului. Vorbim despre o majorare salariala la o valoare… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

