- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) va propune, luni, in cadrul Consiliului National Tripartit, cresterea salariului minim brut pe economie pentru anul 2021 de la 2.230 de lei la 2.300 de lei, a declarat, vineri, presedintele patronatului IMM-urilor,…

