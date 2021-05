Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul venezuelean a anuntat sambata o crestere a salariului minim de aproape 300%, dar aceasta majorare nu este suficienta nici macar pentru a cumpara un kilogram de carne din cauza inflatiei scapate de sub control in tara sud-americana, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Venezuela va produce un vaccin anti-COVID-19 cubanez, cate doua milioane de doze pe luna incepand din august, a anuntat duminica presedintele venezuelean Nicolas Maduro, informeaza AFP. "Am semnat un acord pentru a produce in laboratoarele noastre (...) doua milioane de doze pe luna din vaccinul Abdala,…

- Presedintele Asociatiei Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR), Ioan Ladosi, a declarat ca pretul carnii de porc la poarta fermei a ajuns la 5,5- 6 lei pe kilogram, cu 20% mai putin fata de anul trecut. Acesta a precizat ca in preajma Pastelui este posibil ca pretul carnii de porc sa creasca,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma 1,4 milioane de salariati din sistemul privat au salariul minim pe economie, cifra fiind de sapte ori mai mare decat numarul bugetarilor care au salariul minim pe economie. Turcan recunoaste ca salariul minim este mic, dar fost stabilit un cuantum pe care mediul…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca in momentul de fața, in sistemul bugetar, exista aproximativ 60.000 de oameni care sunt platiți cu salariul minim pe economie, iar in sistemul privat avem aproximativ 1,3 milioane de angajați platiți cu salariul minim pe economie, informeaza Mediafax. Intr-un…

- 21 dintre cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene aveau la 1 ianuarie 2021 un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 700 de euro pe luna in est si de peste 1.500 de euro pe luna in nord-vestul blocului comunitar, arata datele publicate vineri de Oficiul European de…