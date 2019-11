Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul condus de Ludovic Orban vrea sa majoreze salariul minim pe economie cu 7,2 la suta in 2020. Acest lucru inseamna o majorare de 2.080 de lei brut la 2.230 lei. In urma discuțiilor cu reprezentanții sindicatelor in Consiliul National Tripartit, Executivul a avansat trei scenarii pe care le ia…

- Obiectivul Guvernului Orban este ca proiectul de hotarare privind stabilirea salariului minim sa fie inaintat in dezbatere si adoptat pana la sfarsitul lunii noiembrie, a declarat, luni, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Premierul a avut o intalnire cu ministrul Finantelor,…

- Guvernul va lua o decizie privind creșterea salariului minim brut pe țara pana la sfarșitul lunii noiembrie, a anunțat luni Ionel Danca, șeful Cancelariei prim-ministrului. Danca a declarat ca decizia va fi luata dupa consultari cu patronatele și cu sindicatele. In cadrul analizei se va ține cont de…

- Guvernul va lua o decizie privind creșterea salariului minim brut pe țara pana la sfarșitul lunii noiembrie, a anunțat luni Ionel Danca, șeful Cancelariei prim-ministrului. Potrivit acestuia, decizia va fi luata dupa consultarea partenerilor sociali, patronate și sindicate.

- Antonel Tanase este noul secretar general al Guvernului, iar Ionel Danca a fost numit sef al Cancelariei prim-ministrului, scrie Antena 3. Anuntul a fost facut miercuri de premierul Ludovic Orban, la inceputul...

- "Am decis ca salariul minim brut garantat in plata sa creasca de la 2.080 de lei la 2.262 de lei, si cu o singura exceptie, pentru cei care lucreaza in domeniu unde e nevoie de studii superioare si minim un an vechime sa creasca de la 2.350 la 2.620. Dar modificarea nu este aparuta peste noapte,…

- Penny Market a majorat salariul minim la 2.000 de lei net. Ce alte bonususi mai primesc angajații Angajații lanțului de supermarketuri Penny Market primesc un salariul minim de 2.000 de lei net, incepancu cu 1 august, suma incluzand și valoarea tichetelor de masa. Penny Market a implementat un program…