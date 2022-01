Salariul minim brut pe tara este insuficient pentru acoperirea nevoilor traiului unei familii. Concluziile Avocatului Poporului

Stiri pe aceeasi tema

- Salariul de baza minim brut pe tara este insuficient pentru acoperirea nevoilor traiului zilnic al unei familii, potrivit unui raport al Avocatului Poporului privind respectarea dreptului la munca, lansat, miercuri, intr-o conferinta de presa, scrie Agerpres. "Stabilirea unui salariu mediu…

- Modificarile din economie se numara printre cele mai asteptate de romani, indiferent ca este vorba de taxe, impozite, facturi sau salarii. De obicei, in fiecare nou an se intampla astfel de schimbari, unele care ne bucura, altele care nu, iar 2022 nu face exceptie.

- Noi schimbari intr-o țara din Europa! Cetațenii s-au bucurat enorm cand au afla ca salariul minim o sa fie majorat cu 50%. Aproximativ 6 milioane de muncitori depind de acest venit care o sa creasca in 2022 in urma creșterii prețurilor. In ce țara din Europa o sa fie majorat salariul minim. Ce anunț…

- Deputatii europeni au dat unda verde joi pentru inceperea negocierilor cu Consiliul UE privind o directiva care va garanta tuturor lucratorilor din Uniune un salariu minim corect si adecvat. Negocierile pot incepe de indata ce Consiliul isi aproba propria pozitie.

- Coalitia de guvernare nu s-a gandit neaparat la chestiunea financiara atunci cand a propus in programul de guvernare limitarea la 24 de luni a angajarii unei persoane cu salariul minim pe economie, a declarat, miercuri, ministrul desemnat pentru Munca si Protectie Sociala, Marius Budai, in timpul audierilor…