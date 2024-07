Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru romani! Incepand de astazi, salariul minim pe economie din Romania se majoreaza. Iata cați bani va incasa un angajat in mana. Ce s-a anunțat cu privire la tichetele de masa de care beneficiaza mulți oameni.

- Legea salarizarii 2024: Cum se va stabili salariul minim european in Romania. Prevederi legale Legea salarizarii 2024: Cum se va stabili salariul minim european in Romania. Prevederi legale Legea salarizarii a fost lansata de Ministerul Muncii in dezbatere publica și ar trebui sa intre in vigoare la…

- PSD Dambovița anunța ca incepand cu 1 iulie 2024, salariul minim brut va crește de la 3.300 la 3.700 de lei, un pas crucial catre atingerea obiectivului de a introduce salariul minim european. Aceasta masura va aduce o creștere neta de 242 de lei pentru aproximativ 1,5 milioane de romani. „Pana la…

- Salariul minim pe economie in Romania va fi de 3.700 de lei, incepand cu 1 iulie, a afirmat astazi, la Iași, Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu. Ea a precizat ca acesta este nivelul de salarizare stabilit prin negocieri tripartite, la care au participat reprezentanți ai…

- In luna septembrie a acestui an va avea loc recalcularea pensiilor, un moment extrem de așteptat de toți pensionarii din Romania, mai ales ca ministrul Muncii a anunțat ca cei care au muncit peste 30 de ani pe salariul minim vor avea parte de o creștere a pensiei cu 80%. Din anul 2024, sistemul…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca intenția clara a Guvernului este de a aplica de la 1 iulie masura deja anunțata de a crește salariul minim brut la 3.700 de lei. Masura nu este una ușor de luat, pentru ca este nevoie atat de negocieri cu cei din Consiliul Tripartit, dar și in coaliția de guvernare,…

- Salariul minim european devine obligatoriu din acest an pentru pentru toate statele membre UE, astfel ca in urma aplicarii acestei masuri in Romania, veniturile angajaților care lucreaza pe salariul minim vor crește.